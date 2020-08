Aprilia. Ecocentro di quartiere, da sabato al via raccolta itinerante sperimentale per RAEE, ingombranti e olii vegetali

Prenderà il via sabato 08 agosto 2020 un servizio sperimentale di raccolta itinerante per RAEE, rifiuti ingombranti e olii vegetali, ideato dal Comune di Aprilia e dalla Progetto Ambiente spa per mettere a disposizione dei cittadini delle aree periferiche della Città un ulteriore opzione – oltre all’Ecocentro comunale – per conferire alcune tipologie di rifiuto che non possono esser smaltite attraverso la raccolta domiciliare.

Tre sono al momento le aree individuate sul territorio comunale, idonee a garantire lo stazionamento dei mezzi e delle attrezzature e al tempo stesso capaci di consentire un corretto deflusso dei veicoli. Nelle postazioni individuate, stazioneranno a rotazione un cassone scarrabile per rifiuti ingombranti e uno per RAEE di grandi dimensioni, ceste per RAEE di piccole dimensioni, un contenitore per lampade a basso consumo e uno per la raccolta di olii vegetali.

Il calendario – per il mese di agosto – prevede il posizionamento dei mezzi e delle attrezzature della Progetto Ambiente presso il parcheggio Turbogas nella giornata di sabato 08 agosto 2020, dalle ore 08:00 alle ore 14:00; presso il parcheggio della Stazione Campoleone su via Apriliana sabato 22 agosto 2020, dalle ore 08:00 alle ore 14:00; presso la Fiera di Aprilia (Campoverde) sabato 29 agosto 2020, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

I cittadini potranno utilizzare questo servizio per conferire frigoriferi, condizionatori, scaldabagni, caldaie, lavatrici, piccoli elettrodomestici, rottami ferrosi, TV e monitor, personal computer, stampanti, telefoni, materassi, mobili e legno, arredi e olii vegetali. Altre tipologie di rifiuto non in elenco, dovranno esser conferite presso l’Ecocentro comunale di via Portogallo.

Gli utenti che vorranno usufruire del servizio dovranno recarsi presso i punti di raccolta avendo cura di conferire i materiali separati per tipologia, all’interno dei contenitori, secondo le indicazioni impartite dal personale della Progetto Ambiente Spa che verificherà la residenza nel Comune di Aprilia e la tipologia del materiale da gettare, prima di autorizzare l’utente allo scarico.