Nettuno. Sera di ferragosto, Mauro: Isole pedonali, ristoranti aperti, famiglie in piazza il tutto in massima sicurezza

#EstateNettunese

Isole pedonali, ristoranti aperti, famiglie in piazza il tutto in massima sicurezza e nel rispetto delle normative Covid 19. Così è trascorsa la vigilia di Ferragosto in città dove si respirava un’aria di festa.

“Una Nettuno più viva che mai quella che abbiamo visto ieri sera – afferma il vicesindaco con delega al turismo Alessandro Mauro – è stato bello vedere gli angoli della nostra città illuminati, assistere ai piccoli eventi organizzati dai locali e dai ristoranti e vedere le famiglie passeggiare e divertirsi in tranquillità.

Grazie alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e a tutti i commercianti per l’ottima riuscita di questa Notte Bianca”.

Gli appuntamenti dell’Estate Nettunese proseguono questa sera con lo spettacolo al teatro Spazio Vitale

“Guarda chi si rivede” de I Carta Bianca alle ore 21. Al Teatro Studio 8 ancora risate con lo show di Valentina Persia.

Auguriamo a tutti i concittadini e turisti un sereno Ferragosto.

#EnjoyNettuno