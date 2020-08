Incendio Loas: concluse operazioni di spegnimento. Si attendono risultati delle analisi di ASL e ARPA su falde e su prodotti agricoli

Si sono concluse nella mattinata di oggi le operazioni di spegnimento dell’incendio alla Loas di Aprilia, scoppiato nella tarda serata del 9 agosto scorso. Lo hanno comunicato i Vigili del Fuoco al Sindaco Antonio Terra, che questa mattina intorno alle 8:30 si è recato sul posto. I Vigili del Fuoco hanno comunque lasciato una squadra presso l’impianto per vigilare su eventuali recrudescenze.

“Desidero ringraziare a nome di tutta la Città i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per l’impegno mostrato in questi giorni per noi drammatici – commenta il primo cittadino – in attesa che le indagini della magistratura chiariscano l’origine dell’incendio, continuiamo a seguire la vicenda, grazie al continuo confronto con la ASL e l’ARPA Lazio. Oltre ai rilievi già effettuati la scorsa settimana, abbiamo richiesto specificatamente di capire l’impatto dell’incendio sulle acque e sui prodotti coltivati nell’area dell’incendio. Siamo ora in attesa dei risultati che sono stati condotti in questi ultimi giorni sia sui depuratori del consorzio e sui canali, sia sui prodotti agricoli. Abbiamo necessità di avere riscontro quanto prima, compatibilmente con i tempi tecnici necessari a condurre le analisi”.

È attesa intanto per la mattinata di domani una nuova ordinanza che seguendo le indicazioni della ASL punta a riformulare le indicazioni fornite alla popolazione apriliana nei giorni immediatamente successivi all’incendio.