Regione Lazio. On line il bando per il finanziamento di impianti di videosorveglianza di aree pubbliche

per garantire il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita, la riqualificazione dello spazio urbano, il recupero del degrado ambientale, e per la prevenzione e il contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Per tutte le info vai qui.

“Con questo bando riconfermiamo il riconoscimento della sicurezza come un moderno diritto di cittadinanza che rende le nostre comunità più libere e serene. Dall’inizio della legislatura abbiamo messo tra le azioni cardine della nuova Regione la sicurezza e la lotta ai fenomeni criminali, come condizione per far ripartire il Lazio, ma anche per rispondere alla necessità di venire incontro alla crescente sensazione di paura e pericolo avvertita dalle persone. Abbiamo quindi agito attraverso una serie di interventi: in primo luogo dando un contributo vero e tangibile alla riqualificazione di spazi comuni, soprattutto nelle aree del disagio, creando luoghi di condivisione e socialità, reti territoriali, sistemi di videosorveglianza per affermare il diritto dei cittadini alla sicurezza e alla libertà”, spiega il presidente, Nicola Zingaretti.

“Proponiamo una visione di sicurezza urbana fondata sulla rigenerazione degli spazi pubblici che miri a trasformare i nostri territori in comunità inclusive nelle quali la coesione sociale gioca un ruolo decisivo nel contrasto ai fenomeni di degrado e criminalità. Le nostre sono azioni che aiutano ed integrano il lavoro prezioso delle Forze di Polizia nel Lazio a cui va la nostra gratitudine”, – dichiara Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità.