Anzio-Nettuno. Al via la donazione del sangue, testimonial l’ex pugile Cantatore

Arriva ad Anzio e Nettuno la campagna di donazione del sangue organizzata dall’ADS Lazio il cui obiettivo primario è quello di diffondere la cultura del dono, che ha come testimonial d’eccezione l’ex campione di pugilato, Vincenzo Cantatore, che, nei giorni scorsi ha incontrato i sindaci di Anzio e Nettuno e rivolta a tutti i cittadini dei due Comuni.

L’autoemoteca sarà in Piazza Pia, ad Anzio, nei giorni 23-24-25 agosto e in Piazza Mazzini, a Nettuno, nei giorni 28-29-30 agosto. A tutti i donatori sarà effettuato gratuitamente un esame completo del sangue e, chi ne farà richiesta, potrà effettuare anche il test sierologico per il Covid 19.