Aprilia. Trasporto scolastico: entro il 4 settembre richieste per fruire del servizio già nelle prime settimane di scuola

Il Comune di Aprilia informa i cittadini che al fine di poter organizzare il servizio di trasporto scolastico alla luce delle linee guida governative riguardanti il distanziamento a bordo dei mezzi di trasporto, tutte le persone interessate ad usufruire del servizio a partire dal mese di settembre 2020 dovranno procedere all’iscrizione sul portale comunale entro venerdì 04.09.2020.

Coloro i quali procederanno all’ iscrizione successivamente a tale data, potranno usufruire del servizio a partire dal mese di ottobre 2020, previa compatibilità con le misure riguardanti l’emergenza sanitaria.

Le domande dovranno esser presentate unicamente in modalità telematica, compilando il modello sul sito web dell’Ente, allegando un documento di identità e la certificazione ISEE.

Per chi è impossibilitato a presentare domanda online, è disponibile un servizio di assistenza presso il Patronato “EPAS F.N.A. Zonale Aprilia” sito in via Grecia 14/16, che a partire dal 03 Agosto 2020, è a disposizione dei cittadini interessati dal lunedì al giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

“Le linee guida diffuse dal Governo negli ultimi giorni – commenta l’Assessora ai Trasporti Luana Caporaso – richiedono per l’avvio di questo anno scolastico il tempo necessario ad operare in massima sicurezza. Per questo raccomandiamo ai cittadini che hanno necessità del servizio di trasporto scolastico già a partire da settembre di provvedere alla richiesta prima possibile”.

A causa dell’emergenza Covid-19 tutte le domande di iscrizione verranno comunque accolte con riserva in previsione dei possibili ulteriori provvedimenti nazionali e regionali, in tema di trasporto scolastico.

Entro 3 giorni lavorativi dall’invio della domanda, arriverà sulla casella mail dell’utente la conferma dell’avvenuta iscrizione al servizio. Dal 1 settembre 2020, i cittadini che hanno ricevuto l’accettazione con riserva dell’iscrizione al servizio, potranno recarsi – muniti di fototessera dell’alunno/a – presso la Nuova Tesei Bus srl in via Nettunense km 20,00 per ritirare il tesserino e provvedere al saldo della quota di abbonamento.