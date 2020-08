È presente in piazza Mazzini a Nettuno da questa mattina l’autoemoteca per la campagna di donazione del sangue organizzata dall’ADS Lazio. Presenti per questa prima giornata di donazioni anche il Sindaco Alessandro Coppola, l’Assessore all’ambiente Claudio Dell’Uomo e il consigliere comunale, e presidente della commissione ambiente e Sanità, Genesio D’Angeli.

L’autoemoteca sarà in Piazza Mazzini, a Nettuno, per tutta la giornata di oggi, domani e domenica. A tutti i donatori sarà effettuato gratuitamente un esame completo del sangue. Esclusivamente in orario mattutino, chi ne farà richiesta, potrà effettuare anche il test sierologico per il Covid 19.