Salviamo la falesia di Anzio. Continua a briciolarsi giorno dopo giorno

La Falesia sta crollando e nessuno fa niente. Quelle che vi mostriamo sono le foto dello stato in cui versa la falesia sulla spiaggia libera del lido Garda. Da tempo continuano a registrarsi crolli e cedimenti che mettono in pericolo, tra l’altro, anche le abitazioni poste sulla riviera lungo l’Ardeatina. Tra crolli di manufatti in cemento e comuli di rifiuti, tra questi anche i resti dell’imbarcazione naufragata i primi di giugno e in cui morì un pescatore, la zona è divenuta impraticabile.

La città di Anzio sta per essere privata di un pezzo di costa tra le più belle, fino a poco tempo fa pienamente fruibile da turisti e residenti.

Non basta un nastro di plastica che indica il pericolo, occorre agire e subito. Cosa aspettano le istituzioni preposte a porre in essere interventi che mettano in sicurezza questo importante tratto di litorale?