Servizio trasporto scolastico Città di Anzio: modalità di avvio ed organizzazione del servizio

Organizzazione del servizio anno scolastico 2020-2021

L’Amministrazione Comunale di Anzio, preso atto delle recenti indicazioni elaborate a livello nazionale, ad oggi ancora in corso di aggiornamento, per quanto attiene le modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico, nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, informa le famiglie degli alunni che hanno già provveduto all’iscrizione online, sul portale KEY REF o che devono ancora iscriversi, che, per l’A.S. 2020/2021, l’attivazione del servizio potrebbe subire variazioni nelle modalità e nei tempi.

“Allo stato attuale – comunica l’Assessore alle politiche della scuola, Gabriella Di Fraia – le iscrizioni online non sono state ancora approvate in quanto si sta provvedendo, di concerto con le dirigenze scolastiche, alla definizione degli orari e delle modalità di ingresso con fasce orarie differenziate. Gli uffici stanno lavorando alacremente, in attesa di disposizioni chiare, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione scolastica”.

Al fine di garantire il migliore servizio e la tutela della salute dei piccoli utenti si anticipano alcune informazioni utili per le famiglie:

– I percorsi delle linee di trasporto così come strutturate negli anni precedenti potrebbero subire variazioni;

– gli orari di andata e ritorno dovranno essere stabiliti in funzione degli orari di ingresso del plesso di appartenenza;

– gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia non potranno viaggiare insieme a quelli della primaria;

– i tempi di salita e discesa dal mezzo potrebbero essere più lunghi, al fine di garantire le corrette procedure di collocamento degli alunni sul mezzo.

– i genitori dovranno provvedere alla misurazione della temperatura a casa, prima della salita sul mezzo;

– gli alunni, con più di 6 anni, dovranno indossare la mascherina al momento della salita sul mezzo e per tutta la durata del viaggio.

Sarà cura degli uffici comunali informare tempestivamente le famiglie, appena le disposizioni e gli orari saranno definitivi. Come ogni anno, nel momento in cui le iscrizioni verranno approvate, il genitore verrà avvisato con un sms e contattato prima dell’avvio del servizio dall’assistente della linea di appartenenza.

Gli uffici del Comune di Anzio sono sempre disponibili per ogni chiarimento e informazione ai seguenti contatti:

06/98499431/401 o via email refezione.scolastica@comune.anzio.roma.it