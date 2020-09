Anzio. Stop ai miasmi: “La puzza ci ammazza” sit-in sabato 12 settembre davanti alla Biogas

Stop ai miasmi: “La puzza ci ammazza” i cittadini di Anzio scendono in piazza

Sabato 12 settembre alle ore 17 con un sit-in davanti alla Biogas di via della Spadellata. Esasperati da emissioni odorigene isopporabili, i residenti della zona hanno indetto un sit-in di protesta contro l’impianto realizzato poco distante dalle abitazioni. Una situazione alla quale il Comune di Anzio deve dare risposte immediate per la tutela della salute e per garantire una vita dignitosa ai cittadini del quartiere Padiglione-Sacida.

Ricordiamo che dallo scorso 24 aprile il Comune di Anzio ha iniziato il conferimento del rifiuto organico, prodotto dalla città, proprio nell’impianto biogas di via Della Spadellata. Un impianto che sin dalla sua progettazione ha trovato l’opposizione dei residenti preoccupati per le pensanti ripercussioni sul territorio di un impianto del genere.