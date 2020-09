Anzio. Il sindaco De Angelis: sull’impianto biometano di Padiglione, al momento, dai controlli dell’Arpa e della Polizia Locale: nulla di significativo è stato rilevato

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, sull’impianto biometano di Padiglione: “Al momento, dai controlli dell’Arpa e della Polizia Locale, sollecitati soltanto dal sottoscritto, nulla di significativo è stato rilevato. Anche con lo 0,1 % di rischio, per la salute di una sola persona, pronto ad adottare qualunque atto utile a tutela della salute dei miei concittadini”

“La salute dei cittadini e dei residenti al quartiere Sacida – Padiglione, per quello che mi riguarda, anche in assenza di manifestazioni contrarie di protesta, ha l’assoluta priorità su qualunque altra scelta amministrativa. La Polizia Locale, nei giorni scorsi, ha effettuato un sopralluogo ed una verifica sul sito, non evidenziando problematiche particolari. L’Arpa, sollecitata dal sottoscritto, si è recata sul posto e non ha rilevato nulla di significativo. Auspico l’intervento del NOE e di tutti i vari Enti preposti, compresa la Regione Lazio, che ha autorizzato la centrale, per i controlli rispetto alla salubrità dell’aria ed a qualunque altra variabile che possa, anche con lo 0,1% di possibilità, recare un danno alla salute di una sola persona. In caso di problematiche, che al momento non sono state ufficialmente rilevate, sono pronto ad adottare qualunque atto utile a tutela della salute dei miei concittadini”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’impianto biometano di Padiglione, entrato in funzione ad inizio anno.