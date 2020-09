Anzio. Miasmi. Il Direttore dell’ARPA: Nessuno ci ha chiesto di fare campionamenti sulle emissioni

Dopo il Sit-In sui miasmi in zona Sacida Padiglione dello scorso sabato, vista la preoccupazione dei cittadini abbiamo contattato il direttore generale dell’Arpa del Lazio Marco Lupo chiedendo, degli aggiornamenti. Alla domanda su quali fossero gli esiti del sopralluogo degli ispettori al nuovo impianto biogas di via della Spadellata e sulle emissioni odorigene di cui non si conosce la provenienza ci ha dichiarato:

“È in corso una verifica AIA sull’impianto Biogas di Anzio come previsto da prassi. Abbiamo fatto un sopralluogo chiamati dalla polizia locale e ci sono degli accertamenti ancora in essere. Il verbale finale deve essere ancora redatto. Per quanto riguarda le eventuali emissioni nella zona industriale nessuno ci ha chiesto di fare campionamenti.”

Ringraziamo il Dott. Marco Lupo per la disponibilità dimostrata