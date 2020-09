Anzio. Lavori in corso per la cura delle aree verdi cittadine

L’Assessore Ranucci: “Siamo intervenuti per la riqualificazione ambientale dei giardini del Paradiso sul Mare, alla cisterna romana, al CFP ed allo stadio di baseball”

“In questi giorni, insieme a tutta una serie di interventi per la cura delle aree verdi cittadine, sono stati ultimati i lavori per la bonifica straordinaria e per la riqualificazione ambientale dei giardini del Paradiso sul Mare, dell’area archeologica della cisterna romana, dello stadio di baseball e del Centro Formazione Professionale ad Anzio Colonia. Inoltre, terminato il periodo estivo, che ha fatto registrare presenze record sul territorio comunale, stiamo lavorando per apportare miglioramenti al servizio di raccolta porta a porta del verde ed a quello della raccolta differenziata”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Giuseppe Ranucci, in riferimento ai numerosi interventi ultimati ed in corso, nella prima metà di settembre, pianificati dall’Amministrazione De Angelis.