Pierpaolo Piccioli, creative director della Maison Valentino, nominato “International Women’s Designer of the Year”

Pierpaolo Piccioli, creative director della Maison Valentino, è stato nominato “International Women’s Designer of the Year” dal CFDA.

Un riconoscimento meritato per il lavoro svolto e per la poesia che è riuscito a far percepire al mondo attraverso la visione di una femminilità onirica e raffinata. Più delle parole urlate da tanti, Piccioli ha dimostrato con le sue scelte cosa significhi una moda realmente inclusiva e democratica.

La famiglia, la casa sul mare a Nettuno, il rapporto con il team rappresentano i valori di un uomo autentico e, soprattutto, schivo e lontano dai giochi di potere.

Pierpaolo Piccioli segna l’evoluzione della figura del designer, un creativo innamorato della bellezza in tutte le sue accezioni.