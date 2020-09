Anziobiowaste: Impianto biometano di Anzio, facciamo chiarezza  

“A seguito degli articoli delle scorse settimane relativi a presunte emissioni odorigene provenienti dall’impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti di Anzio, la società Anziobiowaste chiarisce quanto segue.

L’impianto, che utilizza una moderna e avanzata tecnologia, tratta rifiuto organico all’interno di strutture mantenute costantemente in depressione dalle quali pertanto non è possibile vi siano emissioni odorigene.

Peraltro, l’assenza di odori intorno all’impianto è stata di recente constatata, con diversi sopralluoghi, non solo dalle Autorità di controllo, ma anche da comitati e delegazioni di cittadini e rappresentanti istituzionali (consiglieri regionali e consiglieri comunali).

Si precisa inoltre che in questi giorni è in corso una attività di manutenzione straordinaria resa necessaria a seguito del significativo volume di conferimenti ricevuti nel periodo estivo. Tale attività di manutenzione ha temporaneamente limitato la capacità di trattamento dell’impianto che comunque già dalla giornata odierna è in aumento.

Anziobiowaste ribadisce la propria disponibilità ad ogni dialogo e confronto con chi nel territorio, istituzioni e cittadini, voglia conoscere l’impianto, esempio virtuoso di economia circolare”.

Anziobiowaste