Asl Roma 6: Terminati i concorsi, presto arriveranno i pediatri e il punto nascite del Riuniti riaprirà

Il concorso indetto dall’Asl Roma 5 per l’assunzione di 13 dirigenti medici pediatri a tempo pieno ed indeterminato è stato espletato. I posti da assegnare sono così ripartiti: 3 pediatri Asl Roma 4, 5 pediatri per l’Asl Roma 5 e 5 pediatri per l’Asl Roma 6. Appena i medici avranno accettato l’incarico i punti nascita di Anzio e Velletri chiusi per l’emergenza Covid lo scorso 19 marzo potranno riaprire. Una buona notizia per i cittadini ed il personale medico infermieristico che da tempo attendono la riapertura dei reparti di Ostetricia e Ginecologia. Sono stati mesi difficili che hanno visto tante mamme e utenti sperare che questo accadesse. Oggi finalmente la data di riapertura si avvicina grazie all’impegno dell’Asl Roma 6 che ha mantenuto quanto aveva stabilito nei mesi scorsi.