Storia infinita a via dello Scopone, quartiere alla periferia di Nettuno dove i residenti, esasperati, tornano a segnalare la presenza di voragini che rendono impraticabili la strada. La situazione peggiora poi a seguito di temporali e maltempo, trasformando la via in un lago. I cittadini chiedono, per l’ennesima volta, un intervento da parte dell’amministrazione che non sia un palliativo e che risolva il problema una volta per tutte.