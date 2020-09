Nettuno. L’opposizione chiede riduzione Tari a chi ha subito danni dal maltempo

“I fenomeni meteorici straordinari di questi giorni hanno provocato ingenti danni ad attività e abitazioni. Non è pensabile che famiglie già provate dalla situazione economica generale possano sobbarcarsi anche i costi significativi di eventi imprevedibili. Siamo d’accordo con chi vuole intervenire chiedendo lo stato di calamità, ma chiediamo ai Consiglieri Comunali di maggioranza un impegno concreto e immediato che è nella loro disponibilità fin da domani. Domani, martedì 29, infatti in Consiglio Comunale si voterà il regolamento TARI. L’opposizione sta lavorando su un emendamento che prevede una diminuzione significativa del tributo in relazione all’entità del danno subito. Questo è un modo concreto per stare vicino, fin da subito, ai cittadini colpiti. La maggioranza, il Sindaco, l’assessore Dell’Uomo, che domani incontreranno i cittadini, appoggeranno questa proposta semplice e chiara? Vedremo”.

Antonio Taurelli

Roberto Alicandri

Waldemaro Marchiafava

Daniele Mancini

Marco Federici

Simona Sanetti