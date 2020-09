Lo scrittore Vincenzo Faustinella vince il Premio Fiuggi-Storia Lazio Meridionale 2020

Proclamati i vincitori della XI^ edizione del Premio Fiuggi-Storia Lazio Meridionale & Terre di Confine 2020. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 26 settembre scorso nella Sala Consiliare del Comune di Fiuggi.

Primo posto per lo studioso setino Vincenzo Faustinella, in gara con il libro “Perché andate facendo tutto questo? La famiglia Campoli-Fattorini e il rastrellamento degli ebrei a Sezze nell’autunno del 1943. Storia e memoria della Shoah: dall’antigiudaismo teologico all’antisemitismo moderno. Saggio sulle leggi razziali del 1938.” (Centro Studi Storici sul Lazio Meridionale SEMATA), premio ex aequo con la ricerca collettanea “Storie di Ceprano” (Il Passo di Ceprano Edizioni) curata da Pier Giorgio Monti, Francesco Arcese, Aldo Cagnacci, Rocco Cassandri e Mauro Martini.

Delle 39 opere in totale scelte inizialmente dall’organizzazione del prestigioso premio, alla cerimonia di premiazione erano 16 i finalisti rimasti in gara,

Felice ed emozionato per la vittoria ottenuta, Faustinella ha dedicato il premio alle famiglie Campoli-Fattorini e Di Veroli-Mieli. Una dedica particolare alla memoria di Vanda Della Torre (29 anni) e dei figli Rina (10 anni) e Adolfo Di Veroli (8 anni), morti ad Auschwitz il 23 ottobre 1943, dopo essere stati catturati dai nazifascisti durante la razzia degli ebrei romani del 16 ottobre.

Il libro di Faustinella, oltre ad essere reperibile in diverse biblioteche, si può acquistare presso la Libreria Kiryat Sefer del Centro di Cultura Ebraica di Roma, via Elio Toaff (già via del Tempio).

libro: La ricerca di Vincenzo Faustinella, muovendosi tra storia e memoria, percorre un itinerario nell’ebraismo e nella Shoah che interseca molteplici piani di analisi. È, in primo luogo, la storia della presenza ebraica a Sezze (persone, famiglie, luoghi, avvenimenti) a partire dal tardo Medioevo. È, soprattutto, una ricostruzione delle vicende degli ebrei setini negli anni delle leggi razziali e della persecuzione nazifascista basata su fonti documentali e testimonianze orali. È, nel contempo, il racconto inedito, basato sulle memorie familiari, del ruolo avuto da uomini e donne della famiglia Fattorini-Campoli nella salvezza di alcuni ebrei setini appartenenti alla famiglia Di Veroli. È, infine, una profonda riflessione storico-critica sull’antigiudaismo, sull’antisemitismo, sulle leggi razziali del 1938 e sulla Shoah.

Il libro di Faustinella, oltre ad essere reperibile in diverse biblioteche, si può acquistare presso la Libreria Kiryat Sefer del Centro di Cultura Ebraica di Roma, via Elio Toaff (già via del Tempio).