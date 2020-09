Aprilia. Coronavirus, nuovo caso di positività tra gli alunni dell’Istituto Toscanini. Classe in isolamento ed edifici sanificati

Coronavirus, nuovo caso di positività tra gli alunni dell’Istituto Toscanini di via Amburgo. Classe in isolamento ed edifici sanificati

Un nuovo caso di positività è stato riscontrato nella tarda serata di ieri tra gli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Toscanini” di via Amburgo. La direzione della scuola ha già provveduto ad avvisare i compagni di classe del bambino e le insegnanti, che ora sono in isolamento precauzionale a casa.

Nella notte, il Comune ha provveduto a sanificare tutto l’edificio scolastico, per permettere ai bambini di svolgere regolarmente le attività didattiche già nella giornata di oggi.

“I test effettuati questa settimana alla ex Claudia hanno dato importanti risultati – commenta il Sindaco Antonio Terra – sono stati riscontrati molti casi di positività in cittadini asintomatici. È chiaro, come abbiamo ribadito con il dott. Rossi anche nella conferenza stampa di lunedì, che l’aumento dei tamponi porta ad un aumento anche dei casi positivi riscontrati. Ma credo che, in questo caso, si tratti di una buona notizia perché ci permette di conoscere con più accuratezza la reale situazione epidemica in Città e di prendere le dovute contromisure. Testare, tracciare le positività e curare in modo mirato i cittadini contagiati sarà ciò che ci aspetta in questo autunno. Io continuo a ringraziare le autorità sanitarie che sovrintendono l’intero processo e ad offrire la massima disponibilità del Comune, per poter effettuare queste attività nel modo più efficace possibile”.