Aggiornamento positivi al covid Anzio e Nettuno

Aggiornamento cittadini positivi al Covid-19, giovedì 1 ottobre

Anzio. Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuiti a 40, con una persona guarita nella giornata di ieri. (7 ricoverati in ospedale e 33 in isolamento domiciliare).

Nettuno. Tre cittadini sono stati dichiarati guariti dalla ASL Roma 6. Gli attualmente positivi a Nettuno scendono, in questo modo, a 11 di cui 2 ospedalizzati.

Si invita la cittadinanza a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus.