Anzio. Brignone: Sul molo di cemento, importante ascoltare esperti e cittadini attivi

Importante audire esperti e cittadini attivi per il molo axdifesa del porto

Martedì 13 ottobre si terrà la commissione Lavori Pubblici per discutere delle proposte per il molo a difesa dell’antico porto neroniano, così come stabilito durante il consiglio comunale di mercoledì 30 settembre. Oltre ai commissari ordinari parteciperanno i capigruppo di tutte le forze politiche rappresentante in consiglio.

Vista l’importanza e la delicatezza dell’argomento ritengo sia utile e necessario allargare la partecipazione ad altri soggetti che possano dare un utile contributo: professionisti, tecnici, storici, archeologi ecc. Personalmente ho richiesto al Presidente della commissione di poter invitare i rappresentanti del comitato “Tutela Villa e Grotte di Nerone”, i quali nel corso degli anni hanno dimostrato, in maniera trasversale ed esterna a qualsiasi logica partitica, un impegno attivo e costruttivo per l’immenso patrimonio storico, archeologico e culturale della nostra città.

Luca Brignone, Alternativa per Anzio