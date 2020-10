Bufalari: “Alla Capo D’Anzio lavora solo personale che ha partecipato a selezioni di natura pubblica”

In merito alla recente nota diramata dalla Consigliere Comunale Lina Giannino, l’avv. Antonio Bufalari, Amministratore Delegato della Capo d’Anzio S.p.A., ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Leggo con stupore quanto recentemente affermato dalla consigliera Lina Giannino sul quale la Società si riserva ogni azione a tutela dei propri diritti ed interessi, visto il carattere altamente lesivo delle dichiarazioni ivi contenute, che riteniamo siano solo il frutto di informazioni ricevute in modo superficiale ed incompleto. Al riguardo e solo per fare chiarezza ci tengo a precisare che le risorse occupate presso la Capo d’Anzio S.p.A. hanno preventivamente partecipato a selezioni di natura pubblica. Così è avvenuto per le selezioni del personale operativo ed amministrativo del 2014 e così è avvenuto nel 2017 quando si è utilizzato il progetto “Garanzia Giovani” con convenzione sottoscritta con il Centro per l’Impiego di Anzio e relativi avvisi pubblicati tramite i siti collegati alla Città Metropolitana di Roma. Proprio la risorsa a cui accenna la Giannino è stata all’epoca selezionata grazie al progetto Garanzia Giovani ed ha avviato un progetto formativo che sta ora completando con lo strumento dell’apprendistato, tutte modalità di lavoro a formazione progressiva, oltretutto economicamente vantaggiose per la Capo d’Anzio stessa. Oltre a questo, direi alla Consigliera Giannino di venirci a trovare ogni tanto in porto, al fine di poter approfondire le tante iniziative alle quali la Capo d’Anzio S.p.A. ha partecipato negli anni per quello che lei chiama “polo lavorativo” per ragazzi. Solo per citarne alcuni, la Capo d’Anzio S.p.A. sin dal 2017 in poi ha partecipato alle attività del Centro di formazione professionale di Anzio, ha avviato diverse convenzioni per l’alternanza scuola lavoro – quest’anno realizzabili anche con l’Istituto Nautico – ha partecipato al progetto “TORNO SUBITO 2018 – Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati” e dal 2017 ha due convenzioni nell’ambito del progetto Job Soul una con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e una con l’Università degli Studi “Roma Tre”. Inoltre, quale socia di Assonat partecipa a diversi percorsi formativi per il continuo aggiornamento professionale dei propri lavoratori.

Personalmente non conosco né gli amici né i nemici a cui generalmente si riferisce la Consigliera Giannino nella sua dichiarazione, conosco bene però i ragazzi e le ragazze che lavorano per la Marina di Capo d’Anzio. Bravi ragazzi e ragazze, bravi professionisti che non smettono mai di lavorare per la sicurezza del porto e delle barche ormeggiate. La Capo d’Anzio, come d’altronde ogni porto in Italia, non si è fermata quest’anno durante il lock down per il Covid-19, non si ferma a Ferragosto, a Natale o a Capodanno. I nostri ragazzi e le nostre ragazze sono abituati a lavorare 365 giorni all’anno, senza domeniche o festivi, sia con il sole che con 50 nodi di scirocco e quando se ne parla bisognerebbe quantomeno approfondire le informazioni, perché non meritano di entrare nella bagarre politica, lasciatemelo dire, alle volte un po’ qualunquista.”