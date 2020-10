L’avis comunale di Anzio e Nettuno raggiunge un grande traguardo e compie 20 anni. “Da 20 anni la solidarietà scorre nelle nostre vene”, commenta soddisfatta il presidente Sharon Silvi che intende ringraziare tutti i donatori di sangue del territorio di Anzio e Nettuno che periodicamente, responsabilmente e gratuitamente donano il proprio sangue.

Viste le misure per il contenimento del virus, i festeggiamenti per il 20° anno di fondazione dell’ Avis comunale di Anzio-Nettuno sono stati rimandati a tempi migliori.

Al termine della raccolta sangue organizzata presso i locali di Avis, ad Anzio colonia, c’è stato il taglio della torta, momento di festeggiamenti condiviso con la meravigliosa squadra dei volontari che Silvi ringrazia costantemente e per i quali nutre profonda stima.

Sono intervenute donatori, amici, simpatizzanti e autorità del comune di Anzio. Dichiara inoltre il Presidente: “Se oggi siamo qui è grazie all’ idea solidale del socio Lanzieri Raffaele che 20 anni fa ha portato questa bella realtà nei nostri comuni”.

Auspichiamo in una crescita associativa sempre migliore”.