“Cari amici, cari colleghi, voglio innanzitutto ringraziare tutti per la disponibilità.

Come tutti sapete, sia il vecchio Consiglio Direttivo dell’Associazione Commercianti “Il Tridente” che quello che si andrà a formare, è costituito da commercianti come voi, i quali hanno deciso di dedicare, su base volontaria, lo scarso tempo libero, animati unicamente dalla passione di tutelare e difendere il nostro lavoro e obiettivo molto più grande, migliorare le condizioni che animano e ricevono turisti a Nettuno.

Il 7 ottobre, si è tenuta la prima riunione dall’inizio del Covid, tra il direttivo e alcuni commercianti di Via Romana. Nel corso della riunione sono emerse numerose idee per migliorare l’immagine del commercio a Nettuno, ma la prima e più importante è quella di raggiungere i commercianti di tutte le vie e le piazze, individuando per ognuna un referente con cui condividere le problematiche e trovare insieme le soluzioni.

Per questo chiedo la disponibilità di chiunque sia interessato, a fare uno sforzo e contattarmi, possibilmente in orario di lavoro al 339.7869999 o anche per email a iltridentenettuno@gmail.com magari facendosi portavoce della Via o Piazza o Zona da rappresentare.

Abbiamo poco tempo per cercare di preparare un Natale caldo ed accogliente se pur distanziato, che come per questa estate, potrebbe essere il Natale per ospitare diverse persone che non cercano mete lontane. Vi ringrazio dell’attenzione”.

Marco Di Bona, Presidente Ass. Commercianti “Il Tridente” Nettuno