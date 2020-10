Nettuno, il modulo per richiedere la riduzione Tari riservato alle attività commerciali

Di seguito il modulo riservato alle attività commerciali per richiedere la riduzione della TARI in relazione all’emergenza Coronavirus.

Si ricorda ai commercianti che è stata approvata una riduzione dell’imposta in questione del 90% per il periodo di chiusura totale, e un’ulteriore riduzione del 45% dal 61esimo giorno di chiusura e sino alla data di rientro in esercizio, a cui aggiungere ulteriori di 30 giorni successivi alla riapertura, il tutto nel rispetto del limite massimo agevolabile riconosciuto di 120 giorni. Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Tributi del Comune di Nettuno entro il 30 novembre prossimo.

“Siamo vicini a tutti i nettunesi e alle realtà economiche del territorio – spiega l’Assessore al Bilancio Ilaria Coppola – che durante quest’anno hanno affrontato una crisi senza precedenti a causa della diffusione del Coronavirus. Siamo intervenuti procedendo con l’esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico(Cosap) per le attività commerciali che sono state costrette alla chiusura durante il Lockdown. Non so dà luogo neppure al pagamento dell’imposta di soggiorno dal 10 Giugno al 31 Dicembre”.