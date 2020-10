Regione. Ognibene: Oggi iniziata discussione ampliamento Tor Caldara

“Oggi nella Commissione ambiente della Regione Lazio abbiamo iniziato la discussione sulla mia proposta di legge per l’ampliamento del Parco di Tor Caldara di Anzio con l’annessione della Tenuta Puccini ( La Vignarola). -Scrive in una nota il Consigliere Regionale di LEU Daniele Ognibene- Si tratta di un’area di grande interesse naturalistico, paesaggistico e idrogeologico, scampata all’urbanizzazione.

In questi anni il “Comitato in difesa della Vignarola” si è battuto per la salvaguardia e la valorizzazione di questa importante area verde.

Nelle prossime settimane ci saranno le audizioni con tutti i soggetti coinvolti e con le varie associazioni, così da poter rendere realtà un sogno inseguito da anni”.