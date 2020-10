La scuola è iniziata da poche settimane e sono sempre più evidenti le difficoltà nelle quali versa il settore dell’istruzione. L’ Istituto Paolo Segneri in via Puglia a Nettuno, da sempre vicino alle esigenze e ai bisogni del territorio e delle famiglie, tenendo conto di quanto l’epidemia di Covid-19 abbia influito negativamente nella vita di ciascuno di noi e ritenendo che il diritto allo studio sia un valore irrinunciabile, offre agli alunni in obbligo scolastico l’iscrizione e la frequenza gratuite al primo anno dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo AFM e del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, oltre a una riduzione del 40% sulla retta del secondo anno.

L’Istituto Paolo Segneri applica tutte le norme di prevenzione e contrasto al Covid-19 come da protocollo.

Per info 069881335, info@istitutopaolosegneri.it, www.istitutopaolosegneri.it