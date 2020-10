Papa Francesco nomina monsignor Marcello Semeraro, vescovo di Albano, nuovo Prefetto per la Congregazione delle Cause dei Santi

Monsignor Marcello Semeraro, 72 anni, di origine salentina, prende il posto del cardinale Becciu

Papa Francesco ha nominato monsignor Marcello Semeraro nuovo Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi (di cui era membro dal 2009) dopo la rinuncia, il 24 settembre scorso, del cardinale Angelo Becciu che, travolto dallo scandalo sui fondi del vaticano, ha rinunciato anche ai diritti connessi al cardinalato. La scelta del Pontefice cade, dunque, su uno dei suoi più stretti collaboratori che aveva voluto nel 2013 come segretario del Consiglio di Cardinali (C9) che coadiuva il Papa nel governo della Chiesa universale, ruolo che Francesco ha affidato a monsignor Marco Mellino, finora Segretario aggiunto.

Mons. Semeraro, 73 anni a dicembre, è originario di Monteroni di Lecce, nel Salento. Ordinato sacerdote nel 1971, viene nominato da San Giovanni Paolo II vescovo di Oria nel 1998. È stato trasferito nella diocesi di Albano Laziale, che oltre ai Castelli Romani comprende ache i comuni di: Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea, Aprilia, Lanuvio il 1° ottobre 2004. Attualmente è Amministratore Apostolico ad nutum Sanctae Sedis del Monastero Esarchico di S. Maria di Grottaferrata e Delegato Pontificio dell’Ordine Basiliano d’Italia. Ha ricevuto la formazione iniziale nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e, successivamente, ha perfezionato gli studi di teologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense a Roma dove ha conseguito i gradi accademici della Licenza e del Dottorato in Sacra Teologia.

Ha quindi iniziato il ministero dell’insegnamento della Teologia dogmatica nell’Istituto Teologico Pugliese e poi anche di Ecclesiologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Sui temi dell’ecclesiologia ha pubblicato diversi libri, articoli e voci di dizionario, Dopo la chiamata all’episcopato ha pubblicato testi di pastorale e spiritualità sacerdotale, fra cui Ascoltare e curare il cuore. Il discernimento nella vita dei pastori della Chiesa (LEV) con la prefazione di Papa Francesco.

È stato Segretario Speciale della X Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi su Il Vescovo: Servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo. Ha partecipato come membro di nomina pontificia alla XIV Assemblea Generale Ordinaria su La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo; alla XV Assemblea Generale Ordinaria su I giovani, la fede e il discernimento vocazionale e all’Assemblea Speciale per la Regione Panamazzonica del 2019.

Semeraro è anche membro del Dicastero per la Comunicazione e Consultore della Congregazione per le Chiese Orientali. Infine è Presidente per la Conferenza Episcopale Laziale della Commissione Regionale per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, Membro della Commissione Episcopale CEI per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi e Presidente del CdA di “Avvenire – Nuova Editrice SpA”.

Il 21 settembre dello scorso mons Semeraro accolse papa Francesco in visita pastorale ad Albano Laziale.

