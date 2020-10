Aprilia. “One Stop Shop” attivo lo sportello distrettuale di mediazione interculturale aperto al pubblico

“È attivo lo Sportello di Mediazione Interculturale – ONE STOP SHOP presso i Comuni

del Distretto socio-sanitario LT1 (Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima).

Allo sportello possono rivolgersi sia i cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di

soggiorno che gli operatori dei servizi territoriali al fine di ottenere informazione

qualificata, mediazione linguistica e culturale, counseling ed accompagnamento per

facilitare l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e l’accesso ai servizi erogati sul

territorio del Distretto LT1.

Lo Sportello è aperto al pubblico secondo il seguente calendario:

 Comune di Aprilia (Piazza dei Bersaglieri 30 c/o Ufficio Servizi Sociali): lunedì dalle

09:00 alle 13:00; martedì dalle 15:00 alle 18:00; giovedì dalle 15:00 alle 18:00 .

Lingue: francese, wolof e pular .

 Comune di Cisterna di Latina (Corso della Repubblica n. 186 c/o Ufficio Servizi

Sociali): mercoledì dalle 15:00 alle 18:00; giovedì dalle 09:00 alle 12:00. Lingue:

hindi, punjabi, urdu e inglese .

 Comune di Cori (Via della Libertà, n. 26 c/o Uffici Servizi Sociali): mercoledì dalle

09:00 alle 13:00. Lingue: hindi, punjabi, urdu e inglese .

Lo Sportello One Stop Shop è co-finanziato dall’UE a valere sul Fondo Asilo, Migrazione

e Integrazione (FAMI) 2014-2020, nell’ambito del Piano di intervento IMPACT LAZIO

promosso dalla Regione Lazio. Autorità Responsabile del FAMI è il Dipartimento per le

Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Autorità delegata del FAMI è

invece la Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche per l’Integrazione del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per maggiori informazioni è possibile rivolersi ai seguenti contatti: 015-4514551;

impactlt1@eurostreet.it e ufficiodipano.lt1@comune.aprilia.lt.it​