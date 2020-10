Anzio. Oggi volontari al lavoro per ripulire lo Zodiaco

Oggi pomeriggio un gruppo di volontari di Retake Nettuno, Orto -26 , Il Progetto -Comitato , si sono impegnati a pulire parte di via Dell’Acquario nel quartiere lo Zodiaco ad Anzio. Un gesto di solidarietà verso i cittadini perbene che con sacrificio hanno comprato casa in quella zona e pagano i tributi. I volontari hanno così voluto dare un esempio positivo di impegno civico per il bene della città.

A Parte le rappresentanti del Progetto -Comitato dello Zodiaco, scarso l’interesse mostrato dal quartiere nei confronti della lodevole iniziativa, tesa a ripulire dal degrado un quartiere problematico, spesso dimenticato dall’amministrazione.

I ragazzi di Orto -26 hanno fatto un grande lavoro sfalciando anche l’erba sullo spartitraffico tra via dell’Acquario e via Saturno.

Le decine di sacchi di rifiuti raccolti, sono il risultato della fatica e della voglia di normalità di questi cittadini di Anzio.