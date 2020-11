Aprilia, pubblicato avviso fornitura gratuita di libri di testo per studenti di istruzione secondaria

È stato pubblicato questa mattina sul sito del Comune di Aprilia l’avviso pubblico per la fornitura gratuita, parziale o totale, dei libri di testo a favore di studenti frequentanti istituti di istruzione secondaria di I o II grado.

L’avviso si rivolge a ragazzi e ragazze residenti nel Comune di Aprilia, il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 15.493,71 euro. La fornitura gratuita potrà riguardare libri cartacei e digitali, ma anche dizionari e software ad uso scolastico.

La domanda, per la quale gli studenti o i genitori (in caso di alunni minorenni), dovranno utilizzare la modulistica disponibile sul sito web dell’Ente, andrà inviata all’Ufficio Pubblica Istruzione entro e non oltre il 18 dicembre 2020, all’indirizzo di posta elettronica rimborsolibri@comune.aprilia.lt.it.

Coloro che fossero impossibilitati ad inviare la modulistica tramite posta elettronica possono consegnarla direttamente all’Ufficio Protocollo, concordando un appuntamento al numero 06 92018221.

Alla domanda, andranno allegate le fatture elettroniche delle spese sostenute per l’acquisto dei libri (non sono validi scontrini fiscali), l’attestazione ISEE rilasciata da un CAF, la dichiarazione sostitutiva che attesti il requisito della residenza e della frequenza, una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che richiede il contributo.

Il testo del bando e la modulistica è disponibile su https://bit.ly/bando-libri-scuola