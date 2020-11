Lavori nelle scuole di Nettuno approvati dalla Città Metropolitana. Ecco il dettaglio

Il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato quattro interventi di edilizia scolastica sul territorio di Nettuno. Gli interventi riguarderanno:

– l’Itis Trafelli (1.4 milioni di euro per adeguamento degli impianti, sistemazione dei locali, messa in sicurezza degli infissi e rifacimento delle coperture);

– l’ITC Emanuela Loi (210mila euro per rinnovo CPI e rifacimento servizi igienici e infissi);

– Colonna Gatti (960mila euro per consolidamenti strutturali, realizzazione gruppo di pressurizzazione e reti idranti, tinteggiatura interna, adeguamento e messa a norma impianto antincendio, sistemazione del cortile interno ad uso palestra);

– Colonna Gatti (200mila euro per la sostituzione dei controsoffitti)

“Ringraziamo la Città Metropolitana – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Edilizia Scolastica Camilla Ludovisi – siamo felici di questi interventi mirati a mettere in sicurezza e ammodernare le strutture superiori del nostro territorio. Lavori, questi, che si aggiungono a quelli della scuola Media Ennio Visca di via Olmata grazie ai quali doneremo al territorio una scuola funzionale e all’avanguardia e a quelli conclusi pochi mesi fa alla scuola dell’Infanzia Fratelli Grimm già utilizzata dagli studenti”.