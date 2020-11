“70 anni oggi ed oltre 40 da protagonista assoluto del cinema e della cultura nazionale. Auguri Carlo Verdone, la Città di Anzio è orgogliosa di te e di averti tra i suoi figli prediletti!”.

Sono le parole del Sindaco, Candido De Angelis, in occasione del settantesimo compleanno del Maestro, Carlo Verdone, Cittadino Onorario di Anzio dallo scorso 30 agosto 2019.

“Mentre tutta Italia celebra giustamente il regista e l’attore Carlo Verdone, capace di stare sulla cresta dell’onda per quasi mezzo secolo, come soltanto i grandi possono fare, – prosegue il Sindaco De Angelis – noi rendiamo onore all’Uomo Verdone, con la sua umiltà, la sua cultura ed il suo amore per la nostra città, ma anche al ragazzo di ieri e di oggi, con le sue lunghe vacanze estive ad Anzio, i cinema all’aperto, i tramonti a Ponente, la prima sigaretta con il prof. Ettore De Franchi, i jukebox, il singolare corso di nuovo a Levante, il motorino Italjet ed i primi amori, che ha respirato il profumo del nostro mare, fin dai primi mesi della sua vita.

Auguri Carlo, ti aspettiamo ad Anzio!”.

https://youtu.be/LxZroE-LsI8 (video dell’incontro con i cittadini al teatro Villa Adele, 30/08/2019)

https://youtu.be/rc0aCDhNJUA (clip del conferimento della cittadinanza onoraria e della storica giornata, 30/08/2019)