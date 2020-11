Nettuno. Alicandri: dalla Regione il via libera ai “Pianetti”

“Oggi 17 novembre 2020 è una data importantissima per la nostra città, finalmente dopo molti anni si è concluso l’iter dei piani della Legge 28/80, meglio noti come “Pianetti’, un risultato fondamentale per la nostra città, che sono stati fortemente voluti dalla prima consiliatura, a trazione PD, dell’Amministrazione Chiavetta, della quale ho fatto parte come capogruppo consiliare, e che oggi vede segnare il capitolo finale grazie alla Regione Lazio amministrata dal Partito Democratico, con il presidente Zingaretti ed il vice Leodori. Ora i Pianetti torneranno in comune, con alcune piccole modifiche e saranno pubblicati e quindi dopo pochi giorni ne sarà data immediata attuazione per le zone a lotto intercluso, cosicché coloro i quali, rispettando la legge, hanno atteso tutti questi anni per costruire potranno finalmente dare avvio alle pratiche per le realizzazioni edilizie tanto agognate. L’impatto che avranno inoltre sia sul miglioramento delle condizioni dei quartieri, in termini di servizi e vivibilità, sia sulle casse comunali permetteranno alla città di avere grandi e nuove prospettive per gli anni a venire. Senza dimenticare poi l’importante volano economico che questi avranno sull’edilizia e sull’indotto in un momento così difficile per l’economia di Nettuno. Il buon lavoro di ieri, produce frutti oggi per tutti i cittadini di Nettuno che meritano questo tipo di risultati, che derivano soltanto dal lavoro e dalla programmazione di chi ha pensato solamente al bene della città.

Roberto Alicandri