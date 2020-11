Nettuno. Coronavirus, 15 nuovi casi e un uomo di 70 anni deceduto

Nella giornata di oggi è venuto a mancare un cittadino di Nettuno di 70 anni che aveva contratto il Covid19 e si trovava ricoverato in una struttura ospedaliera. “E’ un’altra notizia terribile quella che abbiamo ricevuto questa mattina – le parole del Sindaco Alessandro Coppola – un altro nostro concittadino se ne andato. Ogni vittima che registriamo durante questa pandemia è una ferita che lacera il cuore della nostra intera comunità. E’ un dolore collettivo quella che la nostra città sta provando in questi difficili mesi che stiamo vivendo. A nome di tutti nettunesi mi unisco al lutto della famiglia a cui porgo le mie più sentite condoglianze”.

Sono quindici i nuovi casi di coronavirus registrati a Nettuno dalla Asl Roma6. Uno di questi è stato ricoverato, mentre gli altri sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano quattro guarigioni. Gli attualmente positivi sono 247 di cui 14 ospedalizzati.

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale