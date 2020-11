Anzio. Stop assembramenti: Chiusa con una Ordinanza del Sindaco la piazza dietro il porto

Prevenzione Covid-19

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a tutela sella salute pubblica, per contrastare eventuali assembramenti di persone e la diffusione del Coronavirus, ha firmato l’ordinanza per la chiusura al pubblico di Piazzale Marinai d’Italia. Altri provvedimenti di chiusura potranno essere adottati, in base alle necessità del momento, dalla Polizia Locale

A decorrere dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza e fino al 31 Gennaio 2021, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il Sindaco, Candido De Angelis, ordina la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private, nelle seguenti piazze e strade:

– ultimo tratto di Via Nazario Sauro, tra Piazzale Marinai D’Italia e Piazzale S’Antonio;

– Piazzale Marinai D’Italia;

B) La violazione della presente ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

C) La polizia locale valuterà eventuali chiusure al traffico veicolare qualora si manifestassero situazioni di sovraccarico viario, pericoloso sia per la circolazione stradale che per gli effetti ambientali e sanitari.

Link Ordinanza del Sindaco

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_463044_725_1.html

Anzio, 20 novembre 2020