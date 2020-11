Piccolo manifesto per la giornata del 25 Novembre, No alla violenza sulle donne

Piccolo manifesto per la giornata del 25 Novembre 2020

No alla violenza sulle donne

Vogliamo spendere una riflessione per la Giornata contro la violenza sulle donne del 25 Novembre e dedicarla ad Hanan al Barassi, avvocatessa delle donne di Bengasi uccisa misteriosamente, a Marianna Manduca morta per femminicidio, come alle tante altre donne uccise in Italia e altrove, a quelle stuprate, denigrate, sminuite solo perchè donne. Da troppi considerate “figlie di un dio minore”.

Come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la violenza di genere è un’emergenza pubblica, ovunque. Tutte e tutti noi possiamo fare qualcosa, anche nelle nostre realtà territoriali. Noi abbiamo pensato di ricordarlo qui, ad Anzio e Nettuno, semplicemente. Perchè in questo dramma della pandemia tanti altri drammi sembrano appannati.

Ci sembra importante invitare tutte e tutti ad impegnarsi ad insegnare alle ragazze – e pure alle bambine – a reagire anche agli atti minimi di violenza “di genere”. Come quelli solo verbali “tu non puoi, sei femmina!”; o ai piccoli “divieti” imposti dal proprio compagno per una “gelosia” contrabbandata per amore, che può sfociare in ben altro; o ad oltraggi vari sibilati da qualcuno magari mentre si passa per strada.

E pensiamo, come donne, che nessuna di noi deve schierarsi dalla parte dei violenti. Invece anche qualcuna del mondo femminile spesso è connivente. Come è accaduto in un recente caso di revenge porn (il postare foto intime per denigrare una persona è un reato) in cui la vittima è stata trattata come “colpevole” – di che? – soprattutto da altre donne.

E perchè le “parole sono pietre” non dobbiamo sottovalutare la violenza psicologica. Non esiste una violenza di serie A ed una di serie B.

Ricordiamo a tutte e a tutti che in zona è operativo il Centro antiviolenza “Marielle Franco” costituito dai Comuni di Nettuno, Anzio, Pomezia e Ardea e Asl RM6 per il servizio di accoglienza, ascolto, assistenza e supporto per donne che hanno subito violenza e ai minori vittime di violenza, anche quella a cui hanno assitito.

Offre un servizio di ascolto h24per 365 giorni, percorsi di sostegno e il supporto di professioniste specializzate sulla violenza contro le donne. Come le operatrici e le consulenze con avvocate civiliste e penaliste, assistenza psicologica di orientamento al lavoro, orientamento autonomia abitativa, mediazione linguistica (tutte gratuite).

Il Centro è Nettuno, in via Bachelet. Vi si accede direttamente negli orari di apertura, oppure con una telefonata per un appuntamento. Tel 342 7962289 (attivo h24). E- mail: cavmariellefranco@gmail.com.

promotrici :

Francesca Tammone, docente e giornalista

Antonella Mosca, dirigente scolastico e giornalista

sottoscritto da:

Iole Santalucia, casalinga

Manuela Vela presidente Ass.ne Cult. Amistadelab

Flavia Mistichelli docente

Elvira Proia giornalista

Marina Aimati medico

Silvana Maltese docente

Valentina Sannino docente

Alessandra Angotti imprenditrice

Roberta Sciamanna giornalista

Maria Troianello dirigente scolastico

Elena Maria Brachetti docente

Katia Farina giornalista

Maria Carla Borgia docente e velista

Linda Di Benedetto giornalista

Rita Dello Cicchi dirigente Pa

Nicoletta Belloni -docente

Rosaria Petricola Ivana Baia

Emanuela De Simone- volontaria associazione “Alzaia” Anzio/Nettuno

Anna Tomasetti -Presidente del Circolo Legambiente “Le rondini” Anzio/Nettuno

I soci di Legambiente: Sergio Zitelli, Sergio Franchi, Andrea Ramello, Francesco Alberghini, Giampero Pedace, Renzo Mastracci

Elisa Tempestini Presidente ass. culturale “Spiragli di Luce”

Anna Moretti-docente

Patrizia Baratti -docente

Irene Ugolini -studentessa

Angela Pica – docente

Kathleen Shandley imprenditrice

Mhairi Martino-storica dell’arte

Lucia Carlino- docente

Marta Bonafoni consigliera Regione Lazio

Lucia Martino docente&neomamma

Giuliana Iotti-imprenditrice

Carla Centioni e tutta l’equipe del centro antiviolenza “Marielle Franco”: Mery, Giulia, Chiara, Diana, Martina