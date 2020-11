Il Ciak d’Oro 2020 per il Miglior Cortometraggio va a “Non io”, di Claudia Gatti e Benedetta Pontellini, girato nella splendida Città di Anzio e patrocinato dall’Amministrazione De Angelis, con la seguente motivazione:

“L’incontro tra un uomo e una donna in una cornice dominata dall’isolamento e dalla difficoltà dei rapporti al tempo del lockdown, è realizzato con il ricorso alle riprese in smartphone, in una cornice formale di grande cura. Conferma il talento delle due giovani autrici-imprenditrici, già intravisto nel corto Generazione 2000, entrato nella shortlist del Tribeca Film Festival.”

A Claudia Gatti e Benedetta Pontellini i complimenti del Sindaco, Candido De Angelis, dell’Assessore al commercio, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo e dell’Amministrazione Comunale tutta, per il prestigioso riconoscimento.