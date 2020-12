Saranno accese sabato 5 dicembre le splendide luminarie natalizie della Città di Anzio, con una meravigliosa stella cometa, posizionata in Piazza Pia, davanti la Chiesa Madre, quale luce di speranza verso tutte le famiglie del territorio, con l’auspicio di voltare pagina rispetto ad un anno drammatico a causa della pandemia.

Il progetto di illuminazione artistica, programmato dall’Amministrazione De Angelis e coordinato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, coinvolgerà l’intero territorio comunale, con installazioni nelle vicinanze delle attività commerciali e con alberi natalizi in tutti i quartieri.

“Insieme agli stanziamenti del Comune per sostenere le famiglie in difficoltà e le categorie produttive di Anzio, colpite dall’emergenza sanitaria ed economica, insieme agli interventi nelle nostre scuole ed al piano delle opere pubbliche, – afferma Il Sindaco, Candido De Angelis – abbiamo impegnato le risorse, inserite nel Bilancio 2020, per illuminare la nostra Città ed i quartieri del territorio. Fortunatamente sta per finire un anno drammatico della nostra storia recente, la Città di Anzio ha tutto il diritto di tornare finalmente a sorridere e di celebrare, nel rispetto delle normative anti-covid, il Santo Natale, con l’auspicio che venga presto diffuso il vaccino, per iniziare ad aiutare le persone più fragili e quelle più esposte nel loro lavoro”.

Martedì 8 dicembre, come da tradizione, sul territorio comunale, saranno accesi tutti gli alberi di natale, con Piazza Pia e Piazza Lavinia, luoghi simbolo del Santo Natale 20.20 della Città di Anzio.

“Nell’ambito del progetto di illuminazione artistica, curato nei minimi particolari per far vivere momenti di serenità ai bambini ed alle famiglie della nostra Città, – afferma l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – abbiamo lavorato per unire il territorio, con la luce della speranza per un futuro migliore. Ultimate ieri le prove tecniche al centro cittadino, questa sera saranno effettuate a Lavinio e nei vari quartieri, in vista dell’accensione delle luminarie che abbiamo anticipato al 4 dicembre. Rivolgo un sentito ringraziamento, per l’ottimo lavoro svolto, a tutta la struttura delle attività produttive ed a tutte le persone che hanno positivamente collaborato con l’Amministrazione Comunale”.