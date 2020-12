Lavori in corso per la riqualificazione della rotatoria di Anzio Colonia

Saranno ultimati, nei prossimi giorni, i lavori di riqualificazione dell’importante snodo viario di Anzio Colonia, programmati dall’Amministrazione De Angelis, con la realizzazione di due “corone” in travertino, completate con cubetti di porfido e con una particolare pavimentazione in ciottoli di colore grigio. L’attuale vasca è stata oggetto di un intervento di restyling, all’interno della quale è stato messo a dimora un albero di Ulivo. E’ in corso l’installazione della dicitura “A N Z I O C O L O N I A”, illuminata con faretti led. Ultimate le opere edili sarà realizzata la nuova segnaletica ed il manto stradale circostante.

“A breve la rotatoria sarà completata, ancora pochi giorni di pazienza ed anche i disagi alla circolazione stradale saranno definitivamente superati”, comunica il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana.