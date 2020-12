Anzio. Vignarola: approvata in commissione Regionale la proposta di legge, a breve il passaggio in Consiglio

La proposta di legge n. 189 dell’8 ottobre 2019, presentata dal Consigliere Regionale Daniele Ognibene, per l’annessione della tenuta della Vignarola nella Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara è finalmente stata approvata dalla VIII commissione regionale ambiente e agricoltura. Dopo le audizioni delle associazioni e dei portatori di interesse, tra i quali il comune di Anzio, e le discussioni sugli emendamenti, la proposta di legge è stata approvata per essere ora discussa in consiglio regionale per l’approvazione definitiva. Dopo 5 anni di battaglie per la salvaguardia dell’integrità dei circa 60 ettari di area verde ad alto valore ambientale e paesaggistico, l’approvazione di questa legge metterebbe una pietra tombale sopra ipotesi edificatorie che ne comprometterebbero irreversibilmente la qualità.

Inoltre, con l’approvazione di questa legge, potremmo finalmente iniziare ad immaginare delle ipotesi di gestione in un’ottica di fruizione pubblica, come auspicato anche da tutto il Consiglio comunale anziate che ha iniziato nell’ultima seduta una discussione sull’argomento. La legge regionale prevede infatti per l’area la realizzazione di un Piano di Assetto che indichi, oltre alle zone a tutela integrale, anche “le zone in cui sviluppare il turismo sociale e le attività didattiche e di ricerca scientifica in relazione alle leggi vigenti e i sentieri ed i percorsi escursionistici e didattici”. Accogliamo in questo senso con favore il processo di riorganizzazione della gestione dei parchi regionali che sta portando avanti la Giunta Regionale con il Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette, auspicando possa portare anche ad un miglioramento complessivo della gestione dell’attuale Riserva di Tor Caldara.

Il Comitato per la tutela del verde della Vignarola