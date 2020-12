Sono state ultimate ieri sera, alla presenza dell’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo e del Consigliere Comunale, Walter Di Carlo, le prove tecniche per l’illuminazione artistica di Lavinio.

Il progetto di illuminazione della Città di Anzio, pianificato dall’Amministrazione De Angelis, coinvolgerà l’intero territorio comunale, con installazioni nelle vicinanze delle attività commerciali e con alberi di Natale in tutti i quartieri, rappresenta un messaggio positivo di rinascita e di speranza, verso tutte le famiglie del territorio, con l’auspicio di voltare pagina rispetto ad un anno drammatico a causa della pandemia.

“Da sabato 5 dicembre,- l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo – le luminarie saranno accese su tutto il territorio, dal centro cittadino a Lido dei Pini, con <in bella mostra> le installazioni artistiche di Piazza Lavinia e Piazza Pia. In vista del Santo Natale è giusto tornare anche a sorridere con i nostri bambini, ai quali abbiamo già chiesto enormi sacrifici e restrizioni a causa della pandemia in corso”.

Martedì 8 dicembre, come da tradizione, sul territorio comunale, saranno accesi tutti gli alberi di natale, con Piazza Pia e Piazza Lavinia, luoghi simbolo del Santo Natale 20.20 della Città di Anzio.