Nettuno, inaugurata la sede temporanea della scuola media Visca

È stata ufficialmente inaugurata questa mattina la sede temporanea del IC Nettuno III che ospiterà nove classi della scuola media di via Ennio Visca nel pieno rispetto delle normative anticovid. La struttura di via della Liberazione sarà a disposizione degli alunni per permettere il giusto distanziamento e anche in previsione dei lavori del plesso di via Olmata dove sorgerà un istituto di ultima generazione, un’opera all’avanguardia inserita nel programma delle opere del Comune di Nettuno. “Assegnare questa struttura alla scuola media Visca nel piano di ricerca di nuove aule per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza nei luoghi scolastici – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – È stata una scelta fatta pensando a lungo termine. Devo dire che è stato fatto un lavoro davvero eccezionale e ringrazio il dirigente scolastico, il professor Di Maro, che si è impegnato anima e corpo per organizzare gli spazi e le aule”.

Banchi monoposto, aule nuove e ristrutturate, ingressi differenziati per i vari alunni, percorsi pedonali e spazi separati tra le varie classi. “Voglio ringraziare sentitamente – dichiara il dirigente Scolastico prof. Di Maro -il Comune di Nettuno, il Sindaco Coppola e il personale della Poseidon per averci assegnato questa meravigliosa struttura e per il grande e intenso lavoro svolto. I nostri ragazzi avranno spazi all’aperto, aule adeguate e la garanzia del massimo rispetto delle normative sanitarie. Trovare una soluzione a Nettuno che soffre di carenza spazi e strutture è stata un’impresa lodevole e non indifferente da parte dell’amministrazione comunale che non smetterò mai di ringraziare. Questo è il frutto di un costante e produttivo dialogo tra istituzioni basato sulla fiducia e il rispetto del lavoro reciproco ”.