Giornata della solidarietà, la Pro Loco Città di Anzio distribuisce 160 pacchi ai bisognosi

Da sempre uno dei cavalli di battaglia della Pro Loco “Città di Anzio”, è stata la solidarietà.

Anche ora, in un momento di crisi economica dovuta alla pandemia, che ha causato la chiusura di diverse aziende e attività produttive e arrecato grandi difficoltà alle famiglie,

l’ Associazione ha organizzato, in occasione delle Feste di Natale 2020, la Giornata della Solidarietà.

Con l’aiuto di diversi amici sponsor e Soci della Pro Loco, ha preparato e consegnato Martedì 15 Dicembre, secondo le modalità concordate con Don Martino Swiatek, Parroco della Parrocchia di Lido dei Pini e Vicario della Diocesi di Albano per il territorio di Anzio e Nettuno, n°160 pacchi di beni alimentari che sono state distribuiti alle famiglie bisognose individuate dai Parroci delle 12 Parrocchie di Anzio: Ss. Pio e Antonio (Anzio centro) – Beata M. V. del Monte Carmelo (Anzio località Pocacqua) – Sacro Cuore di Gesù – S. Benedetto (Anzio Quartiere Europa) – S. Bonaventura Vescovo e Dottore (Lido delle Sirene) – S. Maria in Cielo (Villa Claudia) – S. Teresa del Bambin Gesù – S. Antonio Abate (Anzio località Falasche) – S. Francesco D’Assisi (Lavinio Lido) – Ss. Anna e Gioacchino (Lavinio Stazione) – Assunzione della B. V. Maria (Lido dei Pini) – Esaltazione della S. Croce (Nettuno località Sandalo di Ponente).

Inoltre sono stati consegnati ulteriori beni alimentari alla Caritas di Anzio, alle Parrocchie S. Cuore di Gesù e S. Teresa del Bambin Gesù e a famiglie bisognose.

Si ringraziano per il generoso contributo: Oleificio Colavita, Cantina Bacco (Nettuno), C.U.B.A. Cafè, Antico Forno dell’Archetto di Graziano Aleandro, Todis (Anzio Colonia), Tigre Amico, Ortofrutticola La Rondine, Sinergie Ecologiche s.r.l., Publigrafic s.r.l. Giuseppe Tarisciotti, Nuova Tirreno Immobiliare s.r.l., Moscatelli Franca e Balzani Susanna.