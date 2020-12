Nettuno. Il Consiglio approva mozione Alicandri su giochi adatti ai bambini disabili nei parchi

“È con tanta gioia ed un pizzico di soddisfazione personale che posso portare a conoscenza dei nostri concittadi che quest’oggi il consiglio comunale ha approvato all’unanimità le mie proposte circa i parchi gioco per bambini. All’interno infatti di una mozione molto ampia sulla disabilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche sono stati inseriti anche i punti che avevo proposto con un ordine del giorno a parte. Il consiglio ha quindi deliberato che nel prossimo bilancio di previsione sarà presente un capitolo finalizzato all’acquisto di giochi per bambini di tipo inclusivo e quindi adatti anche ai bambini con disabilità. Inoltre sempre nell’ottica del gioco come integrazione è passata anche l’altra mia proposta che vede coinvolti gli asili e le elementari comunali con una ricognizione dei plessi per vedere dove poter realizzare questo tipo di strutture che hanno l’enorme ed impagabile valore di rendere il gioco e lo svago accessibile a tutti”.

Roberto Alicandri