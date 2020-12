Un’Associazione di volontariato nata in un periodo difficile in piena diffusione della Pandemia denominata COVID 19, nonostante la giovane età dell’associazione, il buon cuore dei Volontari ha fatto si che la macchina organizzativa si attivasse con immediatezza occupandosi sin da subito dell’emergenza nella gestione di supporto alla popolazione.

L’anno 2020 è giunto al termine e, con esso, i primi 9 mesi di attività dell’Associazione di Protezione Civile Anzio Le Aquile ODV. Il Presidente Lupoli Salvatore con i propri collaboratori ha messo in campo diverse attività preventive e solidali come la tutela ambientale, tutela degli animali e in modo continuativo l’assistenza alla popolazione Locale attraverso una ampia rete di collaborazione con Associazioni presenti sul territorio già operanti da anni.

In questi ultimi giorni le attività dell’Associazione si sono concentrate alla raccolta di generi alimentari di prima necessità, riuscendo nell’impresa grazie al buon cuore di tutti i concittadini e di Aziende Locali che, verranno consegnati alle Associazioni territoriali e parte a Don Carlo Passamonti della Parrocchia San Benedetto Sita nel Quartiere Europa. Difatti dal 4 Gennaio 2021 riprenderà la distribuzione del Banco Alimentare. “Ringrazio di cuore la collaborazione del Sindaco – dice il presidente – che attraverso la sua segreteria ci ha coordinato nelle operazioni durante il primo lockdown per la distribuzione dei generi alimentari raccolti, il Comando della Polizia Locale con il quale auspichiamo una continua collaborazione nell anno 2021, l’amministrazione comunale tutta per l’incessante lavoro che sta svolgendo in questo difficile pericolo ed in particolar modo l’assessore Gianluca Mazzi che, dal giorno della nascita della nostra Associazione, ci è sempre stato vicino, è stato sempre presente come punto di riferimento e guida per tutti i volontari della nostra Associazione. Il prossimo obbiettivo fondamentale della Nostra associazione ottenere la delibera Regionale per ampliare i propri orizzonti”.