Botti di Capodanno, Marchetti ANASPOL: non abbassare la guardia

“Nel 2020 i botti di Capodanno hanno causato un morto e 204 feriti, quest’anno non si può abbassare la guardia pensando che con il lockdown i soliti ignoti rinunceranno al piacere dei botti, anzi, potrebbe essere pure peggio, perché in tanti li spareranno da casa e potrebbero aumentare gli incendi domestici, inoltre c’è voglia di lasciare questo bruttissimo 2020 e la tradizione dei fuochi artificiali, il baccano, nacque appunto per scacciare gli spiriti maligni e mettere in fuga tutti i demoni cattivi, espellendo il vecchio anno e le sue negatività.” ha dichiarato Alessandro Marchetti, Presidente dell’ANASPOL, l’Associazione Nazionale Agenti Sottufficiali Polizie Locali.

“Per questo rinnoviamo alcune semplici raccomandazioni sull’acquisto e sull’uso, ricordando di tenere sempre le mani al sicuro” ha aggiunto Marchetti “e non dimenticando che i Botti sono fastidiosissimi per i nostri amici a quattro zampe..”

CONSIGLI UTILI SULL’USO DEI BOTTI DI CAPODANNO

o Acquistare i fuochi d’artificio solo dai commercianti autorizzati;

o Non comprare prodotti senza etichetta con l’autorizzazione del Ministero dell’Interno (numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice, la categoria e le modalità d’uso che devono essere seguite attentamente);

o Fare attenzione ai prodotti provvisti della marcatura CE, simbolo utilizzato sia dalla Comunità Europea (la C e la E sono distanziati tra loro tanto che potrebbe entrare un’altra lettera) che dalla Chinese Export (la C e la E sono vicini). In quest’ultimo caso i prodotti possono essere pericolosi;

o Usare i fuochi d’artificio all’aperto;

o Ripararsi in un posto sicuro quando qualcuno usa i fuochi d’artificio;

o Non raccogliere e non avvicinarsi con gli occhi a fuochi non esplosi;

o Non manipolare o accorpare i fuochi tra loro;

o Allontanarsi quando la miccia è stata accesa;

o Non mirare mai contro le persone o le finestre e i balconi dei palazzi vicini;

o Tieni candeline o stelline lontano dai vestiti, dalle tende,divani e dagli occhi;

o Quando usi I fuochi non mettere indumenti di pile, di fibra sintetica o acetati;

o In caso di malfunzionamento di un prodotto pirotecnico non toccatelo e non vi avvicinate. Potrebbe esplodere;

o Non sparare con fucili, pistole anche armi giocattolo;

o Evitare di trasportare material pirotecnico in macchina;

o Non maneggiare mai fuochi in prossimità di fiamme libere o vicino liquidi o contenitori di gas infiammabili;

o I giochi pirotecnici di libera vendita (Cat.F1) possono essere acquistati da tutti coloro che hanno più di 14 anni nei negozi con licenza per la vendita di giocattoli, quelli di Cat.F2 sopra i 18anni;

o Nessun gioco pirotecnico è destinato ai bambini (sotto i 14 anni)