Salta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a Nettuno, il tradizione bagno di Capodanno che si svolge da 35 anni in spiaggia la mattina del primo gennaio. “Quest’anno, in applicazione alle varie normative antiCovid ed al fine di tutelare la salute di tutti, non sarà possibile organizzare la 35^ edizione del Bagno di Capodanno 1 gennaio 2021 a Nettuno – scrive in una lettera il professor Fausto Onori – ma la Società Nazionale di Salvamento Sezione Nettuno Anzio insieme al Comune di Nettuno, all’Associazione Gemellaggi Nettuno, SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio, Salvamento Agency abbiamo pensato di mantenere viva la tradizione organizzando un book fotografico della precedente edizione. Buon Anno a tutti”.