Anzio. Il piano di eliminazione delle barriere architettoniche arriva in Consiglio

Dopo il via libera, nei giorni scorsi, della Commissione Comunale ai Lavori Pubblici, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche della Città di Anzio è stato inserito tra i punti all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, previsto per mercoledì 30 dicembre.”Siamo tra i primi Comuni della Regione a varare il Piano per eliminare le barriere architettoniche,- afferma il Consigliere Comunale, Flavio Vasoli, Presidente della Commissione Lavori Pubblici – che, essendo alla sua prima stesura, sarà utile e​ propedeutico per il confronto, insieme all’Assessore alle politiche sociali ed alla Commissione, con tutti gli attori coinvolti e con le associazioni del terzo settore, per essere successivamente migliorato, integrato ed aggiornato, in base agli interventi programmati. A pochi mesi dalle linee guida regionali, nonostante l’emergenza covid, siamo riusciti a varare questo importante strumento, fondamentale per il nostro territorio e per dare un segnale concreto alle persone con disabilità. Ringrazio il Sindaco, l’Amministrazione, gli Uffici dell’Ente e tutti i Consiglieri Comunali che, all’interno della Commissione, – conclude il Consigliere, Flavio Vasoli – hanno positivamente lavorato per raggiungere l’importante obiettivo”.